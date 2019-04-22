Виталий Дубогрей (dubikvit) wrote,
Виталий Дубогрей
dubikvit
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Все роли в кино Владимира Зеленского



В полку актёров, ставшими главами государств прибыло. Его пополнил Владимир Зеленский, выигравший украинскую президентскую гонку. И хоть основной профиль нового украинского президента, бывшего КВНщика - комедийные шоу, он спродюсировал более двух десятков фильмов. И в большинстве из них сыграл как актёр

Давайте же вспомним основные роли в кино Владимира Зеленского


Если верить киносайтам, то первую кинороль он получил в 2004 году в фильме "Казанова поневоле", вот только следов этого фильма найти не удалось

А в том же 2004 году был снят новогодний мюзикл "Три мушкетёра", в котором Владимир Зеленский предстал в роли д'Артаньяна




В 2006 году Зеленский сыграл курсанта Минаева в комедийном сериале "Милицейская академия"




В ещё одном новогоднем мюзикле, "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее", он вновь играл главную роль - студента-троечника Васю Василькова




А пару лет спустя, так же на Новый Год, его уже увидели телезрители в роли запорожского казака Остапа в мюзикле "Как казаки..."




Но не только в новогодних шоу играл будущий президент. В 2009 году он сыграл одну из главных ролей в комедийной мелодраме "Любовь в большом городе"



И дважды возвращался к ней в двух последующих сиквелах


Следующая роль в кино - Анатолий Ефремович Новосельцев. В современном ремейке "Служебного романа" Зеленский примерил на себя роль, ранее сыгранную Андреем Мягковым




В ещё одной романтической комедии, "8 первых свиданий", Зеленский вновь сыграл главную роль - ветеринара Никиту



И вновь дважды возвращался к ней с последующих сиквелах "8 новых свиданий" и "8 лучших свиданий"


Роль Наполеона Бонапарта Владимир Зеленский примерил на себя в комедийном фарсе "Ржевский против Наполеона"




Ещё одна комедийная мелодрама, "Я, Ты, Он, Она", вышла на экраны совсем недавно. В ней Зеленский сыграл собирающегося разводиться профессора




Ну и в комедийном сериале "Слуга народа" - роль президента Украины



К этой роли он также дважды возвращался в сиквелах "Слуга народа - 2" и "Слуга народа - 3", пока в итоге не стал действительно главой государства


[Источники...]

Все кадры из фильмов взяты с сайтов www.kinopoisk.ru и www.kino-teatr.ru




Tags: кино
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