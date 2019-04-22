Все роли в кино Владимира Зеленского

"Земля Санникова". Первоначальный сценарий Я прекрасно помню какое впечатление на меня произвели романы Владимира Афанасьевича Обручева "Плутония" и "Земля Санникова".…

Как снимали "Тихий Дон" Работа над картиной "Тихий дон" проходила более двух лет и при всей своей сложности, по словам Сергея Герасимова, принесла участникам фильма…

Мордаунт из "Мушкетёры 20 лет спустя" Когда режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил ставить фильм по роману "20 лет спустя", то с актёрским составом на главные роли больших…

Не стало Элины Быстрицкой На 92-м году жизни ушла из жизни народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Её заслуженно считали одной из самых красивых актрис советского кино. И…

Остап Бендер и Киса Воробьянинов из "12 стульев" Захарова Когда Марк Захаров решил снять свою версию "12 стульев", он точно знал, кто в его фильме сыгрет Остапа Бендера и Кису Воробьянинова -…

Вениамин Смехов на съёмках "Д'Артаньян и три мушкетёра" На роль Атоса Хилькевич с самого начала хотел пригласить будущего Шерлока Холмса Василия Ливанова. Тот дважды приезжал на пробы и произвел на всех…

Как Андрей Панин стал доктором Ватсоном Точнее не так, на Ватсоном, а Уотсоном. Ведь именно так звали этого перснажа в книгах Конан Дойла. Андрей Панин называл эту роль подарком судьбы.…

Лена Бессольцева из "Чучела" На роль Лены Бессольцевой Ролан Быков отсмотрел около 17 тысяч девочек со всего Союза: по 200–300 в день. Позже он сказал: «Все мои героини были в…