За кадром любимых советских фильмов

Леонид Гайдай, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов на съёмках фильма "Самогонщики"
Александр Калягин на съёмках фильма "Здравствуйте я ваша тётя"
На съёмках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Ия Саввина, Владимир Высоцкий и Роман Ткачук на съёмке фильма режиссёра Евгения Карелова «Служили два товарища» в Измаиле. Фото А. Байсоголова, сентябрь 1967 года
Каскадёр Николай Ващилин (дублёр сэра Гая Гисборна) в съёмках турнира рыцарей в "Стрелах Робин Гуда". Сигулда. 1975 год
Кинорежиссер Григорий Чухрай и актеры Нина Дробышева и Евгений Урбанский во время съемок картины "Чистое небо", 1961
Андрон Кончаловский репетирует с Людмилой Гурченко сцену из "Сибириады", 1976
На съёмках фильма «Старый Новый год»
На съёмках фильма "Щит и меч"
На съёмках фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", 1974 год
на съемочной площадке фильма "Иваново детство"
На съёмках фильма "О бедном гусаре замолвите слово"
На съёмках фильма "Олег Даль с режиссёром И. Хейфицем на съёмках Плохой хороший человек"
На съёмках фильма "Р о д н я"
Режиссер Александр Прошкин с актерами Зоей Буряк и Юрием Кузнецовым на съемках фильма Холодное лето пятьдесят третьего"
На съёмках фильма "С о л я р и с"
На съёмках фильма "Служебный роман"
Съемки кинофильма «Маленькие трагедии», 1979 год. Оператор Михаил Агранович, режиссер Михаил Швейцер и актер Владимир Высоцкий (слева направо) на съемочной площадке
Эммануил Виторган (барон Врангель). Эмиссар заграничного центра, 1978
На съёмках фильма "Юность Петра"
Юрий Никулин с сыном Максимом на съемках фильма "Бриллиантовой руки", 1968 год
[Источники...]
Использованы снимки из архивов Мосфильма, Ленфильма, Одесской киностудии
Posts from This Journal by “на съёмочных площадках” Tag
-
На съёмках комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая
28 апреля 1969 года состоялась премьера фильма, одной из самых лучших комедий Леонида Гайдая - кинокомедии "Бриллиантовая рука"…
-
"Назад в будущее 3 ". Как появилась идея триквела
Когда Роберт Земекис и Боб Гейл снимали первый фильм "Назад в будущее", о продолжении никто и не думал. Земекис считал, что сиквелы противоречат…
-
Почему Эльдар Рязанов снял фильм "Гараж"
Когда Эльдар Рязанов заканчивал работу над фильмом "Служебный роман", случилось так, что ему необходимо было отлучиться на собрание…
-
Почему Леонид Быков снял "В бой идут одни "старики"
Одним из самых лучших фильмов о войне уже много лет заслуженно считается картина "В бой идут одни "старики". Её режиссёр, Леонид Быков, ещё со…
-
Матильда из "Леона". Кинопробы юной Натали Портман
В это, наверное, невозможно поверить, но Натали Портман не прошла кастинг на роль Матильды в фильм Люка Бессона «Леон». Её не взяли, так как…
-
Как Ирина Алфёрова Констанцией в "Трёх мушкетёрах" стала. Фотопробы
Роль Констанции Бонасье – наверное самая звёздная в карьере Ирины Алфёровой. Огромное количество зрителей (в нашей стране) другой Констанции уже…
-
Как Георгий Юматов стал Трофимовым в "Офицерах"
На роль Алексея Трофимова в фильм «Офицеры» было 42 претендента. В их числе были такие звёзды советского кино, как Евгений Жариков, Станислав…
-
Как снимали "Семнадцать мгновений весны"
Эта история начинается в 1969 году, когда на телевидении был утвержден сценарий 13-серийного фильма «Семнадцать мгновений весны» и…
-
Как Квентин Тарантино Уму Турман на съёмках "Убить Билла" чуть не убил
Помните знаменитую сцену из фильма "Убить Билла, когда героиня Умы Турман в светло-голубом кабриолете мчится творить свою праведную месть? Эту…
Comments
А из перечисленных - пересекался с Двигубским, если не ошибаюсь - именно он на первом плане.
Только учтите, я работник был не творческий, а производственник, мы разными этажами ходили.
Edited at 2018-05-03 05:17 pm (UTC)
Насчёт производственника, то это я прекрасно понимаю, но там можно выведать маленькие секреты больших кадров, я так у Р.Сафиулина которого знаю через общих знакомых и пообщался виртуально немного, хочу выведать секреты Сталкера, насчёт стен квартиры знаю про олифу и ещё что-то там, в общем в этом духе, надеюсь летом дас Бог получится за рюмкой чая пообщаться воочию.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Edited at 2018-05-03 04:57 pm (UTC)
Это не репетиция в театре?
Хотя, может и рыцарский турнир тоже был.
Проверил. Да, точно был. Этот самый кадр.
Edited at 2018-05-04 09:29 am (UTC)
Например - у меня в школьном учебнике истории (советском) была заметка о том, что "Гуд" - это прозвище от слова "Good" - "Хороший". Хотя в оригинале он "Hood" - "Капюшон". Ошибка совершенно нелепая, чтобы дойти до школьного учебника, но факт. Я настолько хорошо это запомнил, что могу воспроизвести стихотворение сопровождавшее заметку.
Или вот - название фильма - "Стрелы Робин Гуда". Правильно же "Стрелы Робина Гуда". Причём - этот вариант распространён. В картине генерал в исполнении Булдакова ругая солдат произносит "Ну что, Вильгельмы Телли, Робин Гуды хреновы!". Почему же тогда не "Вильгельм Телли"?