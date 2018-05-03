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За кадром любимых советских фильмов


dubikvit


Леонид Гайдай, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов на съёмках фильма "Самогонщики"





Александр Калягин на съёмках фильма "Здравствуйте я ваша тётя"





На съёмках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"





Ия Саввина, Владимир Высоцкий и Роман Ткачук на съёмке фильма режиссёра Евгения Карелова «Служили два товарища» в Измаиле. Фото А. Байсоголова, сентябрь 1967 года





Каскадёр Николай Ващилин (дублёр сэра Гая Гисборна) в съёмках турнира рыцарей в "Стрелах Робин Гуда". Сигулда. 1975 год





Кинорежиссер Григорий Чухрай и актеры Нина Дробышева и Евгений Урбанский во время съемок картины "Чистое небо", 1961





Андрон Кончаловский репетирует с Людмилой Гурченко сцену из "Сибириады", 1976





На съёмках фильма «Старый Новый год»





На съёмках фильма "Щит и меч"





На съёмках фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", 1974 год





на съемочной площадке фильма "Иваново детство"





На съёмках фильма "О бедном гусаре замолвите слово"





На съёмках фильма "Олег Даль с режиссёром И. Хейфицем на съёмках Плохой хороший человек"





На съёмках фильма "Р о д н я"





Режиссер Александр Прошкин с актерами Зоей Буряк и Юрием Кузнецовым на съемках фильма Холодное лето пятьдесят третьего"





На съёмках фильма "С о л я р и с"





На съёмках фильма "Служебный роман"





Съемки кинофильма «Маленькие трагедии», 1979 год. Оператор Михаил Агранович, режиссер Михаил Швейцер и актер Владимир Высоцкий (слева направо) на съемочной площадке




Эммануил Виторган (барон Врангель). Эмиссар заграничного центра, 1978





На съёмках фильма "Юность Петра"





Юрий Никулин с сыном Максимом на съемках фильма "Бриллиантовой руки", 1968 год


[Источники...]

Использованы снимки из архивов Мосфильма, Ленфильма, Одесской киностудии




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Posts from This Journal by “на съёмочных площадках” Tag

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Comments

( 23 comments — Leave a comment )
magistr111
May. 3rd, 2018 03:22 pm (UTC)
Ах этот "Старый Новый Год"!...
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dubikvit
May. 3rd, 2018 03:26 pm (UTC)
В каких банях снимали?
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magistr111
May. 3rd, 2018 03:39 pm (UTC)
В сделанных моими руками в тринадцатом павильоне "Мосфильма"!
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dubikvit
May. 3rd, 2018 04:41 pm (UTC)
а я думал Сандуны или где-то там ещё
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magistr111
May. 3rd, 2018 04:42 pm (UTC)
Все так думают.
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Κирилл Κапустин
May. 3rd, 2018 04:54 pm (UTC)
Интересно, а Вы случаем с Двигубским, Абдусаламовым, Ромадиным, Рербергом не пересекались в работе, не застали Зеркало?
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magistr111
May. 3rd, 2018 05:14 pm (UTC)
Ну что Вы, "Зеркало" было гораздо раньше, чем я там работал.
А из перечисленных - пересекался с Двигубским, если не ошибаюсь - именно он на первом плане.

Только учтите, я работник был не творческий, а производственник, мы разными этажами ходили.

Edited at 2018-05-03 05:17 pm (UTC)
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Κирилл Κапустин
May. 3rd, 2018 05:30 pm (UTC)
Над какой лентой работали на фото?
Насчёт производственника, то это я прекрасно понимаю, но там можно выведать маленькие секреты больших кадров, я так у Р.Сафиулина которого знаю через общих знакомых и пообщался виртуально немного, хочу выведать секреты Сталкера, насчёт стен квартиры знаю про олифу и ещё что-то там, в общем в этом духе, надеюсь летом дас Бог получится за рюмкой чая пообщаться воочию.
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magistr111
May. 3rd, 2018 05:32 pm (UTC)
Это "Расставания" Гавриила Георгиевича Егиазарова.
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livejournal
May. 3rd, 2018 04:29 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
May. 3rd, 2018 04:29 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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Κирилл Κапустин
May. 3rd, 2018 04:56 pm (UTC)
Тарковского на фото "Иваново детсво" почти не узнать, ещё без усов. А на "Солярисе" не узнал человека в левом кресле, репортёр какой-нибудь?

Edited at 2018-05-03 04:57 pm (UTC)
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magistr111
May. 3rd, 2018 05:15 pm (UTC)
А не Артемьев ли это? Композитор.
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Κирилл Κапустин
May. 3rd, 2018 05:34 pm (UTC)
Действительно он, надо же, не признал!
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korg_oasys
May. 3rd, 2018 06:49 pm (UTC)
Артемьев
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Равиля Катеева
May. 3rd, 2018 07:19 pm (UTC)
"На съёмках фильма «Старый Новый год»"
Это не репетиция в театре?
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oksvoznaja
May. 3rd, 2018 08:24 pm (UTC)
Спасибо за подборочку. Интересно очень. Людмила Марковна- чем дальше, тем роднее...
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al_mi
May. 3rd, 2018 10:02 pm (UTC)
Спасибо! Бесценные кадры.
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nakipelo
May. 4th, 2018 08:33 am (UTC)
Разве в "Робин Гуде" был турнир? Мне кажется это сцена из "Айвенго".
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Peter An
May. 4th, 2018 09:20 am (UTC)
Этот эпизод с турниром был в самом начале "Стрел Робин Гуда", сразу после вступительных титров.
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nakipelo
May. 4th, 2018 09:26 am (UTC)
Насколько помню, там был турнир по стрельбе из лука, на котором Робин Гуда и вычислили.
Хотя, может и рыцарский турнир тоже был.
Проверил. Да, точно был. Этот самый кадр.

Edited at 2018-05-04 09:29 am (UTC)
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id77
May. 4th, 2018 10:27 am (UTC)
Некоторые- просто супер!
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ivan_zatevahin
May. 4th, 2018 04:59 pm (UTC)
Не совсем в тему - у Робина Гуда и русского языка постоянно тёрки.

Например - у меня в школьном учебнике истории (советском) была заметка о том, что "Гуд" - это прозвище от слова "Good" - "Хороший". Хотя в оригинале он "Hood" - "Капюшон". Ошибка совершенно нелепая, чтобы дойти до школьного учебника, но факт. Я настолько хорошо это запомнил, что могу воспроизвести стихотворение сопровождавшее заметку.


Или вот - название фильма - "Стрелы Робин Гуда". Правильно же "Стрелы Робина Гуда". Причём - этот вариант распространён. В картине генерал в исполнении Булдакова ругая солдат произносит "Ну что, Вильгельмы Телли, Робин Гуды хреновы!". Почему же тогда не "Вильгельм Телли"?
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