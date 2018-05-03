За кадром любимых советских фильмов

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Использованы снимки из архивов Мосфильма, Ленфильма, Одесской киностудии



Леонид Гайдай, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов на съёмках фильма "Самогонщики"Александр Калягин на съёмках фильма "Здравствуйте я ваша тётя"На съёмках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"Ия Саввина, Владимир Высоцкий и Роман Ткачук на съёмке фильма режиссёра Евгения Карелова «Служили два товарища» в Измаиле. Фото А. Байсоголова, сентябрь 1967 годаКаскадёр Николай Ващилин (дублёр сэра Гая Гисборна) в съёмках турнира рыцарей в "Стрелах Робин Гуда". Сигулда. 1975 годКинорежиссер Григорий Чухрай и актеры Нина Дробышева и Евгений Урбанский во время съемок картины "Чистое небо", 1961Андрон Кончаловский репетирует с Людмилой Гурченко сцену из "Сибириады", 1976На съёмках фильма «Старый Новый год»На съёмках фильма "Щит и меч"На съёмках фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", 1974 годна съемочной площадке фильма "Иваново детство"На съёмках фильма "О бедном гусаре замолвите слово"На съёмках фильма "Олег Даль с режиссёром И. Хейфицем на съёмках Плохой хороший человек"На съёмках фильма "Р о д н я"Режиссер Александр Прошкин с актерами Зоей Буряк и Юрием Кузнецовым на съемках фильма Холодное лето пятьдесят третьего"На съёмках фильма "С о л я р и с"На съёмках фильма "Служебный роман"Съемки кинофильма «Маленькие трагедии», 1979 год. Оператор Михаил Агранович, режиссер Михаил Швейцер и актер Владимир Высоцкий (слева направо) на съемочной площадкеЭммануил Виторган (барон Врангель). Эмиссар заграничного центра, 1978На съёмках фильма "Юность Петра"Юрий Никулин с сыном Максимом на съемках фильма "Бриллиантовой руки", 1968 год