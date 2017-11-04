Реклама в СССР - бессмысленная и беспощадная. Продолжение

Советские актёры в своих первых фильмах и сейчас Продолжаю серию "Советские актёры в своих первых фильмах и в наши дни" Станислав Говорухин в фильме "Маршал революции", 1978…

Артефакты позднего СССР Не знаю, согласитесь вы со мной, или нет, но в музыкальном плане конец 80-х в нашей стране прошёл под знаменем русского рока. Цой, Бутусов,…

Лучшие фильмы советского кино. 1965 год 1965 год. Опять нет у меня информации об общем количестве вышедших в этом году фильмов - старые журналы "Советского экрана" найти тяжело. Но…

Редкие фото Вячеслава Бутусова и группы "Наутилус Помпилиус", 1986 год Эти фотографии были сделаны в 1986 году на первом фестивале Свердловского рок-клуба. На нём выступило около 20 групп, среди которых были, конечно…

Лучшие фильмы советского кино. 1964 год 1964 год. К сожалению опять не смог найти информации о всех вышедших на экраны в этом году фильмах. Но самые популярные и заметные из фильмов…

Лучшие фильмы советского кино. 1963 год 1963 год. Точной информации о количестве отечественных фильмов, которые вышли на экраны в этом году, я, к сожалению не нашёл. Точно известно о…

Лучшие фильмы советского кино. 1962 год 1962 год. Абсолютным лидером кинопроката в СССР становится "Великолепная семёрка". Зритель заполнял кинотеатры, несмотря на жёсткую критику фильма…

Лучшие фильмы советского кино. 1961 год Продолжаем погодовой обзор популярных советских фильмов. Переходим в следующее десятилетие - шестидесятые. В 1961 году было снято более семидесяти…