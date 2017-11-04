Виталий Дубогрей (dubikvit) wrote,
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Виталий Дубогрей
dubikvit

Реклама в СССР - бессмысленная и беспощадная. Продолжение



Продолжаем вспоминать рекламу времён СССР. Почему рубрика называется именно так, я объяснять уже не буду - в прошлых постах серии об этом говорилось не раз. Реклама была всегда. Даже если вы её не помните. Просто она была менее назойливой, не кидалась в глаза.



Но она, тем не менее, была, и часто размещали её на предметах частого пользования. Например спичках. Это сейчас спички почти анахронизм. Курильщики перешли на зажигалки, газовые плиты повально с электро или пьезо поджигом. А раньше спички были в каждом доме

Обычно на них печатали какие-то абстрактные или серийные рисунки. Я вот, допустим хорошо помню коробки с такими вот автомобилями



Но часто бывала на спичках реклама. Преимущественно это была социальная. Типа летайте самолётами, храните деньги с сберкассе, не перебегай перед поездом, выключайте утюг и при запахе газа звони 04







Но бывала реклама предметная



В общей массе это была реклама вещей для быта






Но встечались и интересные образцы. Вот, к примеру, радиоприёмники



Переносные магнитофоны



Усилители (причем высшего класса)



Радиолы



Телевизоры





Фотоаппараты









И объективы к ним





Если честно, вот такие коробки мне даже не встречались.

Может у вас есть ещё какие-нибудь воспоминания о рекламе на спичках?


[Источники...]Источники

https://dezinfo.net/foto/59685-primery-sovetskoj-propagandy-na-spichechnyx-korobkax.html
http://www.kulturologia.ru/blogs/141116/32193/
http://www.spletnik.ru/blogs/kruto/76359_reklama-na-spichkakh-sssr
http://mihanev.ru/blog/reklama-sovetskih-fotoapparatov.html
https://cccp.livejournal.com/82532.html




Смотрите также:

Реклама "Запорожца"
в СССР и не только		 Реклама в СССР -
бессмысленная и беспощадная		 Реклама в СССР.
Телевизоры на календариках




Реклама "Жигулей" за рубежом
в 80-е годы XX века		 Реклама в СССР -
бессмысленная и беспощадная		 Реклама Пепси-Колы и
Кока-Колы в СССР



Tags: СССР, реклама из СССР, старая реклама
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