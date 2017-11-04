Реклама в СССР - бессмысленная и беспощадная. Продолжение

Продолжаем вспоминать рекламу времён СССР. Почему рубрика называется именно так, я объяснять уже не буду - в прошлых постах серии об этом говорилось не раз. Реклама была всегда. Даже если вы её не помните. Просто она была менее назойливой, не кидалась в глаза.
Но она, тем не менее, была, и часто размещали её на предметах частого пользования. Например спичках. Это сейчас спички почти анахронизм. Курильщики перешли на зажигалки, газовые плиты повально с электро или пьезо поджигом. А раньше спички были в каждом доме
Обычно на них печатали какие-то абстрактные или серийные рисунки. Я вот, допустим хорошо помню коробки с такими вот автомобилями
Но часто бывала на спичках реклама. Преимущественно это была социальная. Типа летайте самолётами, храните деньги с сберкассе, не перебегай перед поездом, выключайте утюг и при запахе газа звони 04
Но бывала реклама предметная
В общей массе это была реклама вещей для быта
Но встечались и интересные образцы. Вот, к примеру, радиоприёмники
Переносные магнитофоны
Усилители (причем высшего класса)
Радиолы
Телевизоры
Фотоаппараты
И объективы к ним
Если честно, вот такие коробки мне даже не встречались.
Может у вас есть ещё какие-нибудь воспоминания о рекламе на спичках?
[Источники...]Источники
https://dezinfo.net/foto/59685-primery-sovetskoj-propagandy-na-spichechnyx-korobkax.html
http://www.kulturologia.ru/blogs/141116/32193/
http://www.spletnik.ru/blogs/kruto/76359_reklama-na-spichkakh-sssr
http://mihanev.ru/blog/reklama-sovetskih-fotoapparatov.html
https://cccp.livejournal.com/82532.html
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