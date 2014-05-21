Здравствуйте! Меня зовут Виталий. Я родился, вырос и живу в Кисловодске и очень люблю этот город и его окрестности.Основное правило в моём журнале – я публикую только то, что мне действительно интересно. И если это тоже интересно Вам – добро пожаловать!Читайте! Смотрите! И обязательно оставляйте комментарий – мне интересно Ваше мнение. Но очень прошу в комментариях воздержаться от матерных выражений, оскорблений кого бы то ни было, и острых политических дискуссий