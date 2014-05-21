Верхний. Для всех друзей – новых и старых, а так же тех, кто просто заглянул полюбопытствовать.

Здравствуйте! Меня зовут Виталий. Я родился, вырос и живу в Кисловодске и очень люблю этот город и его окрестности.
Основное правило в моём журнале – я публикую только то, что мне действительно интересно. И если это тоже интересно Вам – добро пожаловать!
Читайте! Смотрите! И обязательно оставляйте комментарий – мне интересно Ваше мнение. Но очень прошу в комментариях воздержаться от матерных выражений, оскорблений кого бы то ни было, и острых политических дискуссий



... мои основные рубрики



По волнам нашей памяти.
Воспоминания о детстве
и советском прошлом		 Снимается кино.
Интересные факты
о любимых фильмах
и любимых актёрах		 Кисловодск.
Всё о любимом городе
и его окрестностях		 Города России и
стран бывшего СССР.
Интересные снимки
разных городов России
и ближнего зарубежья		 Знаменитости.
Малоизвестные фотографии
известных людей и
интересные факты о них
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Рабочие эскизы к советским мультикам
В этом году замечательной мультипликационной студии «Союзмультфильм» исполнилось 80 лет. Персонажи, которые подарила нам эта студия знакомы нам с пеленок. Мы все выросли на этих мультфильмах. Ждали их каждый день в "Спокойных ночах", подчеркивали в программках чтобы не пропустить на каникулах…

Что показывали по телевизору 30 лет назад в Новый год



А давайте вспомним, что мы смотрели по телевизору в Новый год 30 лет назад. Это был последний Новый год СССР. Последняя новогодняя программа советского телевидения.

Вот фрагмент газеты за 29 декабря 1990 года с напечатанной телепрограммой на новогодние дни (кликабельно).



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Интересные фото советских знаменитостей



Актер Армен Джигарханян в фойе театра имени Вл. Маяковского. 10 июня 1978 года.


Фото Виктора Великжанина и Людмилы Пахомовой /Фотохроника ТАСС

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Как снимали "Старший сын". Фотопробы



Когда Виталий Мельников решил экранизировать пьесу Александра Вампилова «Старший сын», то кого из актёров пригласить на роль Сарафанова, он долго не думал. Только Евгений Леонов. Хоть за этим актёрам уже сложилось амплуа комика, режиссёр очень любил его роль в фильме «Донская повесть».

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Интересные фотографии любимых советских актёров из их домашних архивов

Юрий Никулин очень любил играть в нарды. В Баку, в перерывах между съёмками "Бриллиантовой руки", он частенько садился за доску с местными жителями.



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Первые конкурсы красоты в СССР



Когда говорят о первом советском конкурсе красоты – все сразу вспоминают конкурс «Московская красавица – 88».



На котором победительницей стала Маша Калинина. Именно её называют первой в нашей стране «Мисс года».



Но эта информация очень не очень точна.

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Только одно фото



Во время учёбы в школе учителя Юрия Никулина часто жаловались на его поведение. По их словам, он вел себя «словно клоун». Но для Никулина подобная характеристика была комплиментом. Учился он так себе. У него была не очень хорошая память, поэтому заучивание наизусть давалось мальчику с трудом. Исключением были смешные истории и диалоги, которые Юра разучивал, играя в школьном драматическом кружке. Руководителем театрального кружка был его отец, который приложил много усилий, чтобы раскрыть комедийный талант сына

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Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников



Ирина Алфёрова - одна из самых красивых актрис советского кино. Её снимки, сделанные лучшими фотографами СССР, публиковали в различных журналах, печатали на открытках и календариках. Но это были постановочные портреты. А ведь гораздо интересней рассматривать фотографии сделанные не для публики, а для себя, для души.

Вот, к примеру. Один из ранних снимков маленькой Ирины.

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Только одно фото



Светлана Дружинина в свои 85 активный пользователь социальных сетей. Фейсбук, интстаграм, твиттер. Везде успевает. И, не скрою, мне очень интересно периодически заглядывать на её страничку. Ведь среди множества фотографий, что публикует режиссёр, периодически попадаются очень интересные снимки из прошлого.

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Семейные фото советских знаменитостей из их домашних архивов

Наталья Фатеева со своей собакой дома



Абсолютно домашнее фото. Фатеева в колготках и майке. Вот только не очень понятно - что на полу. Больше похоже на клеёнку, чем на палас

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