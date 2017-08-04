Советские фильмы в жанре фэнтези

Вырезанные сцены из оригинальной трилогии "Звёздные войны" Многие зрители, рассказывали, что в эпоху видеосалонов видели фильмы из оригинальной трилогии "Звёздные войны" отличающиеся от классических. Что…

Новая трилогия о "Терминаторе" Он сказал, что он вернётся! А он, обычно, держит слово. Вот только с тех пор, как его создатель, Джеймс Кэмерон, отказался снимать продолжения…

Один из самых любимых фантастических сериалов из детства Есть один фантастический сериал из 80-х, который очень многие вспоминают с теплотой. Но при этом мало кто помнит его названия. Вспоминают только…

Новая эра в космической телефантастике Что такое космическая телефантастика? Вспоминается в первую очередь "Вавилон 5", "Светлячок" и конечно же "Звёздный путь". Но у всех этих сериалов…

Бунт машин. Первый трейлер второго сезона "Мира Дикого Запада" Да, именно бунт машин - так мне кажется можно охарактеризовать те кадры, которые показали в первом трейлере нового сезона популярного сериала,…

Как Сигурни Уивер стала Даной в "Охотниках за привидениями" На роль Даны Баррет в фильм "Охотники за привидениями" пробовалось множество молодых актрис. Одной из главных претенденток на роль стала никому…

"Люди в черном". Как изменились актёры фильма за 20 лет "Люди в чёрном". Ещё одна легенда кинофантастики 90-х. Несмотря на то, что это тоже кинокомикс вселенной Marvel, он пользуется любовью у тех, кто…

"Терминатор 2: Судный день 3D". Новый трейлер с комментариями Кэмерона 24 августа, спустя 26 лет после создания, на экраны кинотеатров вновь выходит фильм Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день".…