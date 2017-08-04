Советские фильмы в жанре фэнтези

Несмотря на то, что в СССР о таком жанре как "фэнтези" мало кто знал, тем не менее некоторые советские режиссёры всё же создали несколько картин, которые можно считать фэнтезийными. Конечно же это было не классическое фэнтези в стиле Толкина с эльфами и гоблинами. Но тем не менее, ряд старых советских фильмов я бы классифицировал именно как фэнтези.
Большинство из них нам известны как "фильмы-сказки". Но они, по моему мнению, гораздо глубже и выходят из обычной сказочной темы. Об одном из них я вам уже рассказывал - фильм "Сампо" (в американском прокате "День, когда Земля замёрзла")
Давайте же вспомним другие старые советские фильмы, которые можно было бы назвать фэнтези
В первую очередь вспоминаются замечательные фильмы Александра Птушко, снятые по мотивам былин. "Садко" и "Илья Муромец" - чем вам не фэнтези. По моему, к нему они гораздо ближе, чем к сказкам. Надо отметить, что многие классические произведения в этом жанре основаны именно на использование мифологических сюжетов. По тому же принципу я бы добавил сюда и "Василия Буслаева" Геннадия Васильева.
Кстати, "Садко" с некоторыми изменениями в сюжете (на которыми поработали Фрэнсис Форд Коппола и Роджер Корман) в американском прокате крутили под названием "Волшебное путешествие Синдбада"
Идём дальше.
"Сказка странствий" Александра Митты. Вот что хотите со мной делайте, но это не детская сказка, а именно фэнтези. Причем фэнтези философское и очень мрачное. Кстати, под эту же категорию попадает ещё и малоизвестный фильм Николая Ильинского "Фантастическая история"
Что ещё. Некоторые фильмы Марка Захарова я смело бы отнёс к фэнтези. Тот же самый "Дом, который построил Свифт". Да и "Убить дракона". Кстати, многие экранизации пьес Шварца вполне можно считать фэнтези. К примеру "Тень" Надежды Кошеверовой. И её же "Каин XVIII"
И ещё об экранизациях. "31 июня" по мотивам Пристли, "Новые приключения янки при дворе короля Артура" по мотивам Твена, да и "Вий" по Гоголю. Чем вам не фэнтези? Хотя про Гоголя это вообще отдельная тема для разговора
Или вот ещё несколько фильмов, правда не из сказок: "Слезы капали" Данелии, "Парад планет" Абдрашитова, "Сказка, рассказанная ночью" Тарковской, ну и "Господин оформитель" Тепцова. Вот как определить жанр этих фильмов? Возможно это тоже фэнтези?
Возвращаясь к мифологии можно ещё отметить несколько фильмов студии "Таджикфильм". Это кинотрилогия Бориса Кимягарова "Сказание о Рустаме", "Рустам и Сухраб" и "Сказание о Сиявуше", основанные на мифах о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама. И в ту же копилку его же фильм "Знамя кузнеца"
Ну а если брать именно детские фильмы-сказки, которых в те времена снималось не мало, то из них я бы выделил "Город мастеров", "Мио, мой Мио" и "Не покидай"
Вот такой у меня получился список. Можете его расширить. Или наоборот - поспорить с его содержимым
[Источники...]Источники
Использованы кадры из художественных фильмов
"Сампо", реж. Александр Птушко
"Илья Муромец", реж. Александр Птушко
"Сказка странствий", реж. Александр Митта
"Убить дракона", реж. Марк Захаров
"31 июня", реж. Леонид Квинихидзе
"Господин оформитель", реж. Олег Тепцов
"Сказания о Сиявуше", реж. Борис Кимягаров
"Мио, мой Мио", реж. Владимир Грамматиков
и постер с сайта www.kinopoisk.ru
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