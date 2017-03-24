Первые официальные кадры из нового сезона "Твин Пикс"

21 мая стартует новый сезон культового сериала "Твин Пикс", который сам Дэвид Линч называет как "художественный фильм в 18 сериях". Все серии режиссировал сам Линч (в кругленькую сумму это обошлось каналу Showtime). Помимо прежних актёров в нём задействованы и новые, причем некоторые не из второй обоймы
Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Джеймс Белуши, Дэвид Духовны - вот некоторые из имён, которые задействовал Линч. Некоторые кадры из сериала официально опубликовали в журнале Entertainment Weekly
Вот Дэвид Линч на съёмочной площадке
А вот уже он в роли Гордона Коула с Мигелем Феррером в роли Альберта Розенфелда
А вот Дэвид Духовны в роли агента
Мэдкен Эмик и Пегги Липтон в образах Шелли и Нормы
Люси и Энди в исполнении Кимми Робертсон и Гарри Гоаза
Помощник шерифа в исполнении Майкла Хорса
Ну и три обложки журнала Entertainment Weekly, который выйдет в ближайшую пятницу
[Источники...]Источники
www.theplaylist.net/new-images-david-lyn
www.ew.com/tv/2017/03/23/twin-peaks-revi
www.ver-pelicula.online/tag/del/
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