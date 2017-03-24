Первые официальные кадры из нового сезона "Твин Пикс"

"Американские боги" Нила Геймана. Новый трейлер Скажу честно, до того как я услышал про этот сериал, я не знал про этот роман Нила Геймана, как-то он прошёл мимо меня. Заинтересовавшись, я решил…

Кто из Старков умрёт в новом сезоне "Игры престолов". Осторожно спойлер В настоящее время в американском городе Остине, что находится в штате Техас, проходит большой фестиваль SXSW. Помимо всех прочих, на этот…

Седьмой сезон "Игры престолов". Тизер и дата выхода Долгожданная новость для фанатов сериала "Игра престолов". Стала известна дата выхода очередного сезона сериала на экраны. Её вчера опубликовали и…

Корейские "Три мушкетёра" Являясь большим поклонником романа Александра Дюма "Три мушкетёра", я стараюсь не пропускать фильмов, снятых по мотивам этого романа. Именно по…

Новые "Утиные истории" А вы помните как в в начале 90-х на нашем телевидении появились первые диснеевские мультики? Насколько я помню, это были "Утиные истории" и "Чип и…

Мистические убийства на хуторе близ Диканьки В селе Диканька, что на Полтавщине происходит серия жутких и таинственных убийств девушек. Расследовать эти убийства на место отправляется…

Когда нам ждать седьмой сезон "Игры престолов" Все поклонники сериала "Игра престолов" с нетерпением ждут начала очередного сезона. Многие были расстроены, что его старт был перенесён с весны…

Американского "Пикника на обочине" не будет К сожалению приходится констатировать, что ещё один проект экранизации братьев Стругацких выброшен в корзину. Речь идёт о сериале "Пикник на…