Виталий Дубогрей (dubikvit) wrote,
Виталий Дубогрей
dubikvit

Десятикласница Ирина Алфёрова - участница советского конкурса красоты в 1968 году



Когда в СССР прошёл первый конкурс красоты? Многие скажут в 1988 году. И будут в принципе правы. Тогда прошёл первый официальный конкурс красоты "Московская красавица". Но мало кто знает, что в 60-е годы в Новосибирске несколько лет подряд проходил свой конкурс красоты. И школьница Ирина Алферова на одном из них завоевала титул "Мисс-Пресса"


Вот она, первая слева



Речь идёт о конкурсе "Мисс-Интеграл", который проходил в новосибирском Академгородке в кафе-клубе "Под интегралом" в 1965-1968 годах. Именно в 1968 году новосибирская школьница Ирина Алфёрова, которой было тогда только 17 лет, была выбрана журналистами как "Мисс-Пресса" (победительницей "Мисс-Интеграл-68" стала Наталья Лещёва, ныне Фридлянд)



Конечно же этот конкурс был далёк от современных - для победы в нём требовались не сколько внешние данные, а интеллектуальные - не удивительно для клуба, организованного молодыми учёными. Для победы необходимо было участвовать в литературном конкурсе (сочинение стихов на заданные рифмы), художественном (рецензирование картин), танцевальном.



Был конкурс "Кот в мешке", где надо было распознать на ощупь предмет сокрытый в холщовой сумке. Вот на следующем снимке юная будущая актриса пытается определить что же там спрятано в руках у Германа Безносова, победителя этого конкурса в 1965 году (да-да, первым победителем конкурса красоты стал мужчина, переодетый в даму - фильм "В джазе только девушки" был очень популярен в те годы)



Или вот ещё один конкурс - "Дама с собачкой". Ирину можно увидеть на крайнем справа снимке



Председателем жюри был Александр Галич, который приехал в Академгородок на первый официальный фестиваль авторской песни "Праздник самодеятельной песни" и за несколько часов до конкурса выступал на гала-концерте фестиваля. Говорят, что это было единственное публичное выступление Галича в СССР



К сожалению это был последний конкурс красоты в этом клубе. В начале 1969 года кафе-клуб "Под интегралом" был закрыт (или как говорят сами интегральцы - самозакрылся)




[Источники...]Источники

Фото Владимира Давыдова из архива СО РАН и Музея Новосибирска
www.bsk.nios.ru/content/oazis-glasnosti
www.info.sibnet.ru/article/473962/
www.academ.info/news/25917
www.integralmuseum.ru/istoriya-pod-integralom
www.m-nsk.ru/foto-pervyih-krasavits-akademgorodka-1960-h-godov-i-gitaru-aleksandra-galicha-pokazhut-na-novoy-vyistavke-pro-ottepel-v-muzee-goroda-novosibirska
www.ksp-msk.ru/page_395.html




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Москвы–реки, 1983 год		 Ирина Алферова и Вячеслав
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Tags: Знаменитости, малоизвестные фото, фото из СССР

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