Десятикласница Ирина Алфёрова - участница советского конкурса красоты в 1968 году

Юрий Сенкевич. Лица советской эпохи Сегодня в рубрике "Лица Советской эпохи" замечательный телеведущий и путешественник Юрий Сенкевич (на фото Норвежский ученый и путешественник Тур…

Редкие фото советских знаменитостей Виталий Соломин на съёмках "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра". 1980 год. Из архива И. Масленникова Юрий Никулин…

Олег Янковский. Лица советской эпохи Олег Янковский... Мюнхгаузен и Волшебник, Позднышев и Рылеев, Стэплтон и Шварцкопф... И множество других замечательных ролей в кино... Сегодня…

Кто первым в нашей стране сыграл Остапа Бендера А знаете ли вы, кто в нашей стране первым сыграл Остапа Бендера? В 1956 году он сыграл Великого Комбинатора в постановке "Золотого телёнка"…

Редкие фото советских знаменитостей Леонид Быков и Алексей Смирнов на съёмках фильма "В бой идут одни "старики..." Актриса Алиса Фрейндлих в гримерной. 1976 год. Фото Бориса…

Наталья Фатеева, 1964 год 1960-е годы были для актерской судьбы Фатеевой весьма успешными. В 1961 году она сыграла главную роль в фильме Ивана Пырьева "Наш общий друг" и…

Редкие фото советских знаменитостей Кинорежиссер Эльдар Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка". Июль 1978 года. Фото В. Чистякова /РИА Новости/ Людмила…

Лица советской эпохи. 1962 год Фидель Кастро и руководители советского государства на трибуне Мавзолея. 1962 год. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/ Юрий…