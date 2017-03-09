Шурочка Азарова из "Гусарской баллады". Фотопробы

Когда Эльдар Рязанов задумал постановку "Гусарской баллады", главную женскую роль он собирался отдать профессиональной и опытной актрисе, которой не составит труда перевоплощаться из девушки в юношу и обратно. При этом она должна быть лихой наездницей, грациозной на балу и обладать хорошими вокальными данными
Всё это Рязанов попытался найти в Людмиле Гурченко, в таланте которой после "Карнавальной ночи" он не сомневался.
Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Людмила Гурченко
Но тут его ждало разочарование. Гурченко постоянно на пробах забывала текст и вообще была явно не готова к этой роли. К тому же с её хрупкой фигурой не верилось, что она может скакать на лошади, рубя французов
Другая любимая актриса Рязанова, Светлана Немоляева, прекрасно выглядела в кринолиновых платьях. Но вот корнет получался уж слишком женственным
Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Светлана Немоляева
К тому же у неё был довольно высокий голос. По словам Рязанова, сослуживцы корнета Азарова выглядели бы полными идиотами, не замечая, что с ними служит дама
Практически по этой же причине в роли было отказано Алисе Фрейндлих
Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Алиса Фрейндлих
Хотя её проба была всё же лучше всех предыдущих актрис. Но по мнению режиссёра её образу не хватало силы и мужественности
Не устроила Эльдара Александровича и фотопроба супруги Юрия Никулина - Татьяны Николаевны Никулиной (Покровской)
Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Татьяна Никулина (Покровская)
Рязанов уже отчаялся найти подходящую актрису,
Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Ольга Забара, Любовь Добржанская, Валентина Малявина
когда на пробы пришла студентка ГИТИСа Лариса Голубкина
Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Лариса Голубкина
После первых же репетиций режиссёр понял - Шурочка Азарова найдена. Он был в восторге от энергетики Голубкиной. "У нее была абсолютно мальчуковая фигура! - вспоминал режиссер. - У нее не было ни здесь ничего, ни здесь ничего. Но самое главное - она была очень смела, отважна, очень многие трюки делала сама! Она родилась для того, чтобы сыграть в этой картине, я в этом абсолютно убежден!" Вот только ей не хватало профессионального опыта и Рязанову пришлось стать и педагогом. Но надо сказать, что Голубкина прекрасно справлялась. Помимо актёрской игры, она научилась скакать на лошади, фехтовать и прекрасно исполнила все вокальные партии
[Источники...]Источники
www.mosfilm.ru/fans/vystavki_onlayn/gusa
www.sovsekretno.ru/articles/id/407/
www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1554/fo
www.spb.kp.ru/daily/26168/3055721/
www.filmz.ru/pub/2/26691_1.htm
www.aif.ru/culture/filmu_gusarskaya_ball
www.kp.ru/daily/25949.3/2891907/
Смотрите также:
|На съёмочной площадке
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|Лариса Голубкина, 1965 год
|Андрей Миронов и
Лариса Голубкина
|Людмила Гурченко и Эльдар
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"Карнавальной ночи"
|Эльдар Рязанов и Людмила
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|Алиса Фрейндлих и Эльдар
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