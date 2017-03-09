Виталий Дубогрей (dubikvit) wrote,
Виталий Дубогрей
dubikvit

Шурочка Азарова из "Гусарской баллады". Фотопробы



Когда Эльдар Рязанов задумал постановку "Гусарской баллады", главную женскую роль он собирался отдать профессиональной и опытной актрисе, которой не составит труда перевоплощаться из девушки в юношу и обратно. При этом она должна быть лихой наездницей, грациозной на балу и обладать хорошими вокальными данными


Всё это Рязанов попытался найти в Людмиле Гурченко, в таланте которой после "Карнавальной ночи" он не сомневался.


Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Людмила Гурченко

Но тут его ждало разочарование. Гурченко постоянно на пробах забывала текст и вообще была явно не готова к этой роли. К тому же с её хрупкой фигурой не верилось, что она может скакать на лошади, рубя французов


Другая любимая актриса Рязанова, Светлана Немоляева, прекрасно выглядела в кринолиновых платьях. Но вот корнет получался уж слишком женственным


Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Светлана Немоляева

К тому же у неё был довольно высокий голос. По словам Рязанова, сослуживцы корнета Азарова выглядели бы полными идиотами, не замечая, что с ними служит дама


Практически по этой же причине в роли было отказано Алисе Фрейндлих


Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Алиса Фрейндлих

Хотя её проба была всё же лучше всех предыдущих актрис. Но по мнению режиссёра её образу не хватало силы и мужественности


Не устроила Эльдара Александровича и фотопроба супруги Юрия Никулина - Татьяны Николаевны Никулиной (Покровской)


Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Татьяна Никулина (Покровская)

Рязанов уже отчаялся найти подходящую актрису,


Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Ольга Забара, Любовь Добржанская, Валентина Малявина

когда на пробы пришла студентка ГИТИСа Лариса Голубкина


Фотопробы на роль Шурочки Азаровой: Лариса Голубкина

После первых же репетиций режиссёр понял - Шурочка Азарова найдена. Он был в восторге от энергетики Голубкиной. "У нее была абсолютно мальчуковая фигура! - вспоминал режиссер. - У нее не было ни здесь ничего, ни здесь ничего. Но самое главное - она была очень смела, отважна, очень многие трюки делала сама! Она родилась для того, чтобы сыграть в этой картине, я в этом абсолютно убежден!" Вот только ей не хватало профессионального опыта и Рязанову пришлось стать и педагогом. Но надо сказать, что Голубкина прекрасно справлялась. Помимо актёрской игры, она научилась скакать на лошади, фехтовать и прекрасно исполнила все вокальные партии




[Источники...]Источники

www.mosfilm.ru/fans/vystavki_onlayn/gusarskaya-ballada.php
www.sovsekretno.ru/articles/id/407/
www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1554/foto/a1029/681176/
www.spb.kp.ru/daily/26168/3055721/
www.filmz.ru/pub/2/26691_1.htm
www.aif.ru/culture/filmu_gusarskaya_ballada_-_50
www.kp.ru/daily/25949.3/2891907/




Смотрите также:

На съёмочной площадке
"Гусарской баллады"		 Лариса Голубкина, 1965 год Андрей Миронов и
Лариса Голубкина




Людмила Гурченко и Эльдар
Рязанов на съёмках
"Карнавальной ночи"		 Эльдар Рязанов и Людмила
Гурченко на съёмках
"Вокзала для двоих"		 Алиса Фрейндлих и Эльдар
Рязанов на съёмках
"Служебного романа"



Tags: кино, кинопробы, на съёмочных площадках, советское кино

Posts from This Journal “кинопробы” Tag

promo dubikvit сентябрь 19, 14:04 51
Buy for 90 tokens
Рабочие эскизы к советским мультикам
В этом году замечательной мультипликационной студии «Союзмультфильм» исполнилось 80 лет. Персонажи, которые подарила нам эта студия знакомы нам с пеленок. Мы все выросли на этих мультфильмах. Ждали их каждый день в "Спокойных ночах", подчеркивали в программках чтобы не пропустить на каникулах…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 65 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →