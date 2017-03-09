Шурочка Азарова из "Гусарской баллады". Фотопробы

Катерина из "Москва слезам не верит". Фотопробы В это, наверное, уже трудно поверить, но берясь за картину "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов в главной роли видел не свою…

Как Михаил Боярский д'Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца У большинства актёров есть роль, сыграв которую, он остаётся в памяти зрителей этим персонажем. Думаю никому не открою тайну, что для Михаила…

Фотопробы Нонны Мордюковой в "12 стульев" Леонида Гайдая Нонне Мордюковой в кино режиссёры в основном предлагали роли "простых русских баб". Да и она сама себя такой и считала. Это правда не помешало…

Кто мог сыграть Катю в фильме "Курьер" Карена Шахназарова. Фотопробы Интересно, но в кино бывает, что роль в фильме, которую мечтали получить многие актёры, получает человек, который о кино даже не думает. Так…

Кто мог сыграть Паниковского в "Золотом телёнке" Трудно себе представить в роли Михаила Самуэлевич Паниковского кого-то другого, кроме Зиновия Ефимовича Гердта. Как сказал в одном интервью Сергей…

Кто на фото? Конкурс И снова угадайка! Я знаю, многим из вас нравятся эта рубрика. И как уже почти стало традицией, это будет угадайка по фотопробе. То есть, здесь не…

Как Леонид Куравлёв с ролью Гитлера не справился В это наверное сложно поверить, но изначально в фильме "Семнадцать мгновений весны" режиссёр Татьяна Лиознова в роли Гитлера видела Леонида…

Горбатый из "Место встречи изменить нельзя" У большинства актёров есть знаковые роли - те, которые сразу приходят на ум при упоминании актёра. Боярский - д'Артаньян, Тихонов - Штирлиц. А вот…