Виталий Дубогрей (dubikvit) wrote,
Виталий Дубогрей
dubikvit

Редкие фото советских знаменитостей



Виталий Соломин на съёмках "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра". 1980 год. Из архива И. Масленникова






Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади. 1963 год. Фото Льва Носова /РИА Новости






Актриса Анастасия Вертинская. 1966 год. Фото Валерия Генде-Роте /Фотохроника ТАСС/






Ростислав Плятт и Вячеслав Тихонов во время съемок фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой. Киностудия имени М. Горького. 1972 год. Фото Галины Кмит /РИА Новости






Актеры кино Николай Рыбников и Алла Ларионова. 1967 год. Фото Николая Акимова /Фотохроника ТАСС






Галина Волчек с отцом - кинорежиссером, сценаристом и оператором Борисом Волчек






Леонид Броневой, Инна Чурикова и Глеб Панфилов на съемках фильма "Прошу слова". 1975 год. Фото Бориса Кауфмана /РИА Новости






Режиссёр и ведущий телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Владимир Ворошилов готовит очередную игру. 1985 год. Фото Г. Казаринова /РИА Новости






Жюри во время представления "Вокруг смеха" в телестудии "Останкино". В центре - писатель Эдуард Успенский. 1979 год. Фото Игоря Зотина и Петра Носова /Фотохроника ТАСС






Актер Игорь Скляр. 1986 год. Фото Валерия Плотникова /РИА Новости






Студент Литовской сельскохозяйственной академии, Центровой сборной СССР по баскетболу Арвидас-Ромас Андреевич Сабонис на занятиях. 1983 год. Фото Юрия Сомова /РИА Новости






Лев Яшин и Валерий Лобановский. 1982 год. Фото Вячеслава Ундасина и Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС/






Ольга Аросева, Станислав Микульский и Юрий Волынцев на новогоднем "Голубом огонке", 1976 год. Фото Валентина Мастюкова / Фотохроника ТАСС






Юлиан Семёнов, Лев Дуров, Андрей Миронов на ялтинской даче писателя, 1982 год. Фото из архива Льва Дурова






Киноактриса Наталья Фатеева. 1965 год. Фото Мирослава Муразова /РИА Новости






Фронтовые корреспонденты Михаил Шолохов, Евгений Петров и Александр Фадеев осматривают приборы, снятые с подбитого фашистского танка. 1941 год. Фото Георгия Петрусова /Фотохроника ТАСС






Семен Фарада, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и Леонид Филатов во время записи передачи "Кинопанорама". 1982 год. Фото Анатолия Морковкина /Фотохроника ТАСС/






Елена Шанина и Александр Абдулов во время премьеры спектакля "Юнона и Авось", 1981 год. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС






Михаил Боярский среди делегатов ВЛКСМ в перерыве между заседаниями. 1987 год. Фото Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС






М. Ножкин, Т. Догилева и Н. Сличенко беседуют в кулуарах объединенного пленума правлений творческих союзов и организаций СССР и РСФСР. 1982 год. Фото Юрия Иванова /РИА Новости



[Источники...]Источники фото...

www.221b.ru/
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Tags: Знаменитости, малоизвестные фото, фото из СССР

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