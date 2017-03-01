Редкие фото советских знаменитостей

Виталий Соломин на съёмках "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра". 1980 год. Из архива И. Масленникова
Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади. 1963 год. Фото Льва Носова /РИА Новости
Актриса Анастасия Вертинская. 1966 год. Фото Валерия Генде-Роте /Фотохроника ТАСС/
Ростислав Плятт и Вячеслав Тихонов во время съемок фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой. Киностудия имени М. Горького. 1972 год. Фото Галины Кмит /РИА Новости
Актеры кино Николай Рыбников и Алла Ларионова. 1967 год. Фото Николая Акимова /Фотохроника ТАСС
Галина Волчек с отцом - кинорежиссером, сценаристом и оператором Борисом Волчек
Леонид Броневой, Инна Чурикова и Глеб Панфилов на съемках фильма "Прошу слова". 1975 год. Фото Бориса Кауфмана /РИА Новости
Режиссёр и ведущий телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Владимир Ворошилов готовит очередную игру. 1985 год. Фото Г. Казаринова /РИА Новости
Жюри во время представления "Вокруг смеха" в телестудии "Останкино". В центре - писатель Эдуард Успенский. 1979 год. Фото Игоря Зотина и Петра Носова /Фотохроника ТАСС
Актер Игорь Скляр. 1986 год. Фото Валерия Плотникова /РИА Новости
Студент Литовской сельскохозяйственной академии, Центровой сборной СССР по баскетболу Арвидас-Ромас Андреевич Сабонис на занятиях. 1983 год. Фото Юрия Сомова /РИА Новости
Лев Яшин и Валерий Лобановский. 1982 год. Фото Вячеслава Ундасина и Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС/
Ольга Аросева, Станислав Микульский и Юрий Волынцев на новогоднем "Голубом огонке", 1976 год. Фото Валентина Мастюкова / Фотохроника ТАСС
Юлиан Семёнов, Лев Дуров, Андрей Миронов на ялтинской даче писателя, 1982 год. Фото из архива Льва Дурова
Киноактриса Наталья Фатеева. 1965 год. Фото Мирослава Муразова /РИА Новости
Фронтовые корреспонденты Михаил Шолохов, Евгений Петров и Александр Фадеев осматривают приборы, снятые с подбитого фашистского танка. 1941 год. Фото Георгия Петрусова /Фотохроника ТАСС
Семен Фарада, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и Леонид Филатов во время записи передачи "Кинопанорама". 1982 год. Фото Анатолия Морковкина /Фотохроника ТАСС/
Елена Шанина и Александр Абдулов во время премьеры спектакля "Юнона и Авось", 1981 год. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС
Михаил Боярский среди делегатов ВЛКСМ в перерыве между заседаниями. 1987 год. Фото Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС
М. Ножкин, Т. Догилева и Н. Сличенко беседуют в кулуарах объединенного пленума правлений творческих союзов и организаций СССР и РСФСР. 1982 год. Фото Юрия Иванова /РИА Новости
[Источники...]Источники фото...
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